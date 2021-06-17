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Ученые обнаружили два новых вида клеток головного мозга

Светлана Иванова
16:37 17.06.2021
Новые виды глиальных клеток влияют на пластичность и восстановление мозга от нейродегенеративных заболеваний, считают исследователи.
Ученые обнаружили два новых вида клеток головного мозга
© Фото: Anna Altukhova, Russian Look, Globallookpress
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В рамках эксперимента на мышах были обнаружены два неизвестных ранее типа клеток. Речь идет о видах глиальных клетках, которые выполняют опорную, защитную и трофическую функции.

Найденные в результате исследования разновидности глии имеют ванное значение для восстановления мозга от нейродегенеративных заболеваний, считают авторы работы, результаты которой опубликованы в журнале Scienсe.

Учеными из Базельского университета в Швейцарии изучали мультипотентные нейральные стволовые клетки в желудочково-субвентрикулярной зоне и переключили «спящие» стволовые клетки при помощи бета-рецептора тромбоцитарного фактора роста. В результате спящие стволовые клетки превратились в глиальные, в том числе в два новых типа.

Исследователи предположили, что впервые выявленные глиальные клетки влияют на пластичность и восстановление работы мозга. Более того, авторы научно работы пришли к выводу, что в будущем открытие позволит разработать регенеративную терапию в случае повреждения нервной системы.

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