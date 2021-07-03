В Ижевске ликвидировали вызванную выбросом хлора аварию

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что авария в Ижевске, где произошел выброс хлора, была полностью ликвидирована.

Ранее поступила информация о том, что произошел выброс хлора на станции подъема воды в Ижевске.

«Сегодня ночью в 01.15 авария полностью ликвидирована», - подчеркнул Бречалов в своих соцсетях.

По его словам, обращений за помощью от людей с признаками отравления хлором в скорую не поступало. Губернатор также поблагодарил всех, кто принял участие в работах по устранению последствий аварии.

Ранее сообщалось, что прокуратура Удмуртии начала проверку после выброса хлора, который произошел в Ижевске. Также подчеркивалось, что ведомство выяснит обстоятельства произошедшего и проверит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами.