Прокуратура начала проверку по факту выброса хлора в Ижевске

Прокуратура Удмуртии начала проверку после выброса хлора, который произошел в Ижевске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Прокуратурой Октябрьского района Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики организована проверка в связи с выбросом хлора на станции подъема воды Ижевска», - информирует прокуратура.

В сообщении отмечается, что ведомство выяснит обстоятельства ЧП и проверит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами.

Ранее в МЧС сообщили о выбросе хлора, произошедшем в Ижевске. По данным СМИ, объем выброшенного ядовитого вещества может составлять 800 килограмм. Как, в свою очередь, заверили в «Ижводоканале», распространения хлора за пределы станции подготовки воды не произошло, угрозы для близлежащего жилого сектора - нет.