В стране и мире МЧС опубликовало кадры места пожара в многоэтажке на Кубани с коптера Виктория Ивашечкина Ранее сообщалось, что огонь удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: МЧС РФ опубликовало кадры пожара с квадрокоптера, снятые на месте пожара в городе Горячий ключ Краснодарского края. Ранее сообщалось, что пламя охватило кровлю многоэтажного жилого дом. Также ранее сообщалось, что огонь удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. «На место отправлено два психолога Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Приняты решения по организации всестороннего жизнеобеспечения жильцов», - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, были сформированы шесть комиссий, которые будут проводить обход помещений по оценке ущерба. На месте происшествия продолжает работать служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика