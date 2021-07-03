Пожар охватил крышу жилой многоэтажки на Кубани

В городе Горячий ключ Краснодарского края пожар охватил кровлю многоэтажного жилого дома на улице Ярославского. В настоящее время огонь локализован на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Эвакуировано сто человек. На месте работает служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», - сказано в сообщении экстренной службы.

Отмечается, что на месте развернут штаб пожаротушения. Ситуация находится на особом контроле главка МЧС России по Краснодарскому краю.