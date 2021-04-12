Не просто «мохнатый слон»: палеонтолог представил, каким может быть клонированный мамонт

Ученые в течение многих лет пытаются ответить на вопрос целесообразности клонирования живых существ. В частности, исследователи вплотную подошли к теме возрождения мамонтов: о том, какими они были, какими могут быть в современном мире и чем могут быть полезны людям и экономике, в беседе с ведущими программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» рассказал палеонтолог и научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов.

По его словам, принципиальной разницы в том, какими мамонтов изображают в фильмах или мультфильмах, и том, какими они могут оказаться в реальности, не будет, в любом случае это будет «рыжий мохнатый слон». Однако при более детальном рассмотрении ученые узнают что-то новое о мамонтах буквально каждый год.

«Например, относительно недавно узнали, что у мамонтов в передней части хобота было расширение, эдакая “варежка”, которой он, возможно, набирал снег, как-то его оттапливал и потом пил воду. Также узнали, что мамонт, хотя и рыжий вроде бы, рыжий не совсем равномерно: шерсть, как выяснилось, даже в вечной мерзлоте изменяется под действием бактерий - она немного “ржавеет”. Оказывается, мамонты исходно, скорее всего, линяли, и зимой ходили абсолютно белые, а летом выглядели все равно немного неравномерно окрашенными», - рассказал Попов.

Ученый допустил, что мамонты обладали белыми «чубчиками», затем светло-рыжей шерстью и желтым «брюшком».

«В какой-то степени мамонты действительно не совсем такие, какими их рисуют обычно, но в целом картинка нам ясна», - заявил палеонтолог.

Полностью беседу о клонировании смотрите в новом выпуске программы «Сегодня утром» на сайте телеканала и на канале в YouТube. Также ранее ученые расшифровали самую древнюю ДНК мамонта из коренных зубов трех животных, обитавших на северо-востоке Сибири более миллиона лет назад. Впервые в истории ученым удалось извлечь макромолекулу из биоматериала возрастом более миллиона лет.