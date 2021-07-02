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В Гидрометцентре предсказали пик жары в Центральной России

Анна Касаткина
11:05 02.07.2021
Самыми теплыми по климату для центра страны являются последние дни июля.
В Гидрометцентре предсказали пик жары в Центральной России
© Фото: Grant Falvey Keystone Press Agency Globallookpress
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Пик жары в Центральной России придется на конец июля - начало августа. На юге страны самые жаркие дни наступят также в конце второго месяца лета, а в приморских городах - в августе, рассказал научный руководитель Роман Вильфанд.

Самой теплой по климату для Центральной России является последняя пятидневка июля, отметил он. Синоптик пояснил, что в конце июня - начале июля почва еще не прогрелась и будет забирать тепло, несмотря на активное солнце.

«Если по дням за весь год, то оказывается, что самые теплые дни - это 31 июля и 1 августа», - уточнил Вильфанд РИА Новости.

На юг европейской части России наиболее теплые дни придут раньше, так как там, как правило, нет снега и почва начинает прогреваться уже в конце марта. В городах Приморья основная жара наступает в августе, свое влияние оказывает море, накапливающее тепло, как и почва.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, когда в Москву вернется жара. Температура будет выше нормы, однако ожидать повторения аномального июньского зноя не стоит, уточнил ведущий специалист центра Евгений Тишковец.

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