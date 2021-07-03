Смертельное тепло: 719 человек стали жертвами аномальной жары в Канаде

Около 720 человек могли стать жертвами аномальной жары в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главного коронера провинции Лизу Лапойнт.

По словам Лапойнт, полиция зафиксировала 719 случаев внезапной смерти граждан в различных городах провинции. Предполагается, что смерть этих людей связана с перегревом. Многие умершие были пенсионерами, передает CBC.

Во вторник в населенном пункте Литтон была зафиксирована максимально высокая температура в истории Канады – 49,6 градусов по Цельсию. Позже Литтон сгорел почти полностью из-за начавшихся лесных пожаров. Его успели покинуть около тысячи жителей, в процессе эвакуации два человека погибли.

Ранее сообщалось, что в Канаде до 486 выросло число жертв аномальной жары. Почти полтысячи человек погибли всего за пять дней. Еще за два дня количество жертв выросло до 720.