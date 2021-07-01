Почти 50 градусов: число жертв аномальной жары в Канаде достигло 486 человек

В Канаде до 486 выросло число жертв аномальной жары. Почти полтысячи человек погибли всего за пять дней, как сообщает коронер провинции Британская Колумбия Лиза Лапоинт.

Как уточняет CBC, во вторник в провинции был зафиксирован очередной температурный рекорд – термометры показали 49,5 градусов тепла по Цельсию. Стоит отметить, что 486 человек – не окончательная цифра, она может вырасти по мере обработки данных.

Ранее сообщалось, что число жертв аномальной жары составило около ста человек. В коронерскую службу продолжают поступать сообщения о внезапных смертельных случаях из-за перегрева.