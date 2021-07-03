В стране и мире Самолет Минобороны доставил из Сирии в Россию 23 ребенка Иван Линдеманн Детей в полете сопровождали медики. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны России. На его борту - 23 российских ребенка, эвакуированных из Сирии. Вывезти детей удалось при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Видео изнутри самолета есть в распоряжении телеканала «Звезда». На кадрах видно, что детей в полете сопровождали медики. В конце апреля на Родину из Сирии вернулись 44 ребенка в возрасте от 2 до 16 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика