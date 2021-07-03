Самолет Минобороны доставил из Сирии в Россию 23 ребенка
Детей в полете сопровождали медики.
© Фото: Минобороны России
В подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны России. На его борту - 23 российских ребенка, эвакуированных из Сирии.
Вывезти детей удалось при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Видео изнутри самолета есть в распоряжении телеканала «Звезда». На кадрах видно, что детей в полете сопровождали медики.
В конце апреля на Родину из Сирии вернулись 44 ребенка в возрасте от 2 до 16 лет.