Самолет МО доставил из Сирии в Россию 44 ребенка

Самолет Минобороны доставил из Сирии в Россию 44 ребенка. Их вывезли с территорий лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, а также из приюта Дамаска.

Детей в возрасте от 2 до 16 лет во время перелета сопровождала омбудсмен Анна Кузнецова. Вылет за российскими детьми в Сирию стал первым в этом году. По словам Кузнецовой, ведутся также переговоры о возвращении десяти детей из Турции и Пакистана.

В конце 2020 года в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан Российской Федерации, находящихся в Ираке и Сирии в Россию были возвращены 19 детей. По словам Кузнецовой, тогда были подготовлены документы на вывоз еще 96 детей.