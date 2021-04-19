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Самолет МО доставил из Сирии в Россию 44 ребенка

Андрей Аркадьев
11:19 19.04.2021
Детей в возрасте от 2 до 16 лет во время перелета сопровождала омбудсмен Анна Кузнецова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самолет Минобороны доставил из Сирии в Россию 44 ребенка. Их вывезли с территорий лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, а также из приюта Дамаска.

Детей в возрасте от 2 до 16 лет во время перелета сопровождала омбудсмен Анна Кузнецова. Вылет за российскими детьми в Сирию стал первым в этом году. По словам Кузнецовой, ведутся также переговоры о возвращении десяти детей из Турции и Пакистана.

В конце 2020 года в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан Российской Федерации, находящихся в Ираке и Сирии в Россию были возвращены 19 детей. По словам Кузнецовой, тогда были подготовлены документы на вывоз еще 96 детей.

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