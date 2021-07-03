Эвакуировано сто человек: опубликовано видео пожара в жилом доме в Горячем Ключе

На месте пожара в жилом доме в городе Горячий Ключ Краснодарского края развернут оперативный штаб. На месте продолжают работать пожарные и спасатели. ГУ МЧС по Краснодарскому краю публикует видео с места событий.

Подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС РФ были отправлены на место возгорания в 23:58. На месте было установлено, что огонь охватил кровлю пятиэтажного здания на площади 400 квадратных метров. Был объявлен повышенный ранг пожара.

В 00:29 пожарным удалось локализовать возгорание. Эвакуировано 100 человек. На месте работает служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Развернут соответствующий штаб.