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Эвакуировано сто человек: опубликовано видео пожара в жилом доме в Горячем Ключе

Иван Линдеманн
02:28 03.07.2021
В 00:29 пожарным удалось локализовать возгорание.
Эвакуировано сто человек: опубликовано видео пожара в жилом доме в Горячем Ключе
© Фото: МЧС России
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На месте пожара в жилом доме в городе Горячий Ключ Краснодарского края развернут оперативный штаб. На месте продолжают работать пожарные и спасатели. ГУ МЧС по Краснодарскому краю публикует видео с места событий.

Подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС РФ были отправлены на место возгорания в 23:58. На месте было установлено, что огонь охватил кровлю пятиэтажного здания на площади 400 квадратных метров. Был объявлен повышенный ранг пожара.

В 00:29 пожарным удалось локализовать возгорание. Эвакуировано 100 человек. На месте работает служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Развернут соответствующий штаб.

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