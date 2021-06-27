Мэр Ялты рассказала о ситуации в городе после ливней

Вопреки прогнозам синоптиков, которые обещали на 27 июня повторные ливни и подтопления в Ялте - их не произошло. Как рассказала глава администрации Янина Павленко, ситуация у них - стабильная, и есть надежда, что и завтра осадков в крымском городе - не будет.

Однако, в некоторых районах в Ялте есть проблемы с водоснабжением.

«Аварийные службы работают. Нам пришлось перейти после вчерашнего потопа на альтернативные источники. Сегодня к концу дня обещают устранить неполадки водоканала, вода должна быть везде», - цитирует мэра РИА Новости.

Без газоснабжения в Ялте остаются около 20 абонентов. А вот с электричеством никаких проблем нет практически по всему региону.

«Локальные поломки оперативно устраняются. Считаем цифры ущерба, который был нанесен инфраструктуре, чтобы завтра доложить о них Сергею Аксенову», - добавила Павленко.

Администрация города также принимает обращения от граждан, пострадавших от наводнения, для последующей выплаты им компенсаций.