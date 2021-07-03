В стране и мире В Кремле заявили о готовности принять Лукашенко в Крыму Ян Брацкий В конце мая Александр Лукашенко посетил Сочи, где встретился с Владимиром Путиным. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. «Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1». Встреча двух президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в конце мая в Сочи. Белорусский лидер провел в курортном городе два дня. За это время главы государств подробно обсудили двусторонние отношения и международную повестку дня. Беседа в первый день длилась более пяти часов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика