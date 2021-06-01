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Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым

Виктория Ивашечкина
18:12 01.06.2021
По словам президента Белоруссии, экономика всегда была основой белорусско-российских отношений.
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что власти республики и Россия обсуждают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

«Украина закрыла для нас небо. Я думаю, тут не будет проблем, закрыли - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», - подчеркнул политик, передает БелТА

По словам президента Белоруссии, об этом он сказал президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Сочи. Подчеркивается, что поручение относительно проработки вопроса о полетах в Крым уже дано компетентным ведомствам.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что экономика всегда была основой белорусско-российских отношений. Вопрос организации авиарейсов в Крым имеет в том числе и определенный политический подтекст.

Ранее Александр Лукашенко оценил отказ ряда стран летать над Белоруссией.

Белорусский лидер уже заявлял ранее, что не очень переживает из-за авиабойкота. По его словам, у страны нет рычагов, чтобы заставить европейские компании летать где-либо, и он не очень переживает по этому поводу.

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