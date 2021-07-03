Диетолог рассказал, какая жидкость лучше подходит для утоления жажды

Употребление молочных коктейлей в жару не поможет хорошо утолить жажду, а злоупотребление этим напитком и вовсе способно негативно сказаться на здоровье. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Любая жидкость, содержащая воду, в какой-то степени жажду утоляет. Просто далеко не лучшим образом. Например, жидкость, содержащая соль, морская вода, несмотря на огромное количество жидкости, тем не менее жажду не утолит. Чем ближе то, что вы пьете, к обычной чистой воде, тем лучше оно утоляет жажду. Что касается (молочных - прим. ред.) коктейлей - воды в них действительно много, но довольно много и питательных веществ. То есть рассматривать как жидкость, как воду - было бы ошибкой. Скорее, это все-таки жидкая еда. Второй момент - в этой еде слишком много сахара. А сахар, он когда жидкий, в растворе содержится, он очень быстро всасывается, и очень быстро наступают всякие нарушения: сахар в крови повышается. Следом, если человек изо дня в день пьет, может и сахарный диабет получиться, и ускоряется развитие гипертонии, и так далее», - объяснил специалист.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Звезде» о том, как охладиться в жару с помощью фруктов. Медик при этом подчеркнула, что нужно учитывать калорийность фруктов и количество содержащихся в них сахаров.