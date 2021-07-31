Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией

Пользователи Сети публикуют кадры падения похожего на метеор объекта в окрестностях турецкого Измира. По словам очевидцев, после падения был слышен звук, напоминающий взрыв.

Как сообщает издание Sabah, вспышка наблюдалась в 1:54 по московскому времени. На данный момент власти не прокомментировали произошедшее.

Ранее стало известно о крупных лесных пожарах в Анталье, погибли уже несколько человек. Новые очаги возгорания появляются на юге страны каждый день. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что правоохранительные органы выясняют причину пожаров. Тушение возгораний осложняется сильным сухим ветром.