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Более миллиона гектаров леса в огне: кадры тушения пожаров в Якутии

Иван Линдеманн
09:38 27.07.2021
В самых отдаленных районах, а также на территории заповедников с огнем борются с помощью авиации, в том числе самолетов-амфибий Бе-200 и вертолетов Ми-8.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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Для тушения природных пожаров в Горном районе Якутии применят взрывчатку. Это позволит создать встречное пламя, которое остановит распространение пожара. Об этом сообщил председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков на брифинге оперативного штаба.

Только за прошедшие сутки сотрудникам МЧС, Авиалесохраны и военным удалось потушить более 130 пожаров на площади свыше 350 тысяч гектаров. В самых отдаленных районах, а также на территории заповедников с огнем борются с помощью авиации, в том числе самолетов-амфибий Бе-200 и вертолетов Ми-8. Они сбросили на очаги почти 250 тонн воды.

Сейчас в регионе действуют 135 природных пожаров на площади свыше 1 миллиона 200 тысяч гектаров. Для тушения также формируются отряды добровольцев.

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