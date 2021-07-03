Невидимый контроль: инспекторы ГИБДД в Москве получили автомобили для скрытого патрулирования

Московские автоинспекторы получили «стандартные» автомобили для скрытого наблюдения за дорожной обстановкой. Такие машины ничем не отличаются от гражданских за исключением того, что за рулем находится действующий сотрудник при исполнении им служебных обязанностей.

Без мигалки на крыше и соответствующего цветографического оформления такие авто не привлекают внимание нарушителей, объяснил глава столичной ГИБДД Александр Быков.

«Они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску. В процессе, когда идет движение транспортного потока, наши наряды, находясь в этих стандартных автомобилях, фиксируют нарушения ПДД, такие как пересечение сплошной линии разметки, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства либо непристегнутый ремень безопасности», - сказал Быков в эфире «России 24».

Сотрудники, находящиеся в «стандартных» автомобилях, фиксируют нарушения и передают информацию о них коллегам на патрульных машинах, которые останавливают нарушителей. Подобная тактика, отметил Быков, позволяет контролировать ситуацию там, где нет постов и камер видеофиксации.