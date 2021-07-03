Три этапа «Шелкового пути» пройдут в России вместо Монголии

Три этапа ралли-рейда «Шелковый путь» пройдут в РФ вместо отмененной части в Монголии. Об этом рассказал глава проекта Владимир Чагин, отметив, что гонка закончится 6 июля.

«Со своими коллегами сделали все возможное и невозможное, чтобы организовать гонку, найти выход из ситуации, в которой все мы оказались. Мы проведем еще три гоночных дня на Алтае, финишируем 6 июля и проведем красивую финишную церемонию», - заявил Чагин на пресс-конференции.

В субботу, 3 июля, стало известно, что часть ралли-рейда «Шелковый путь» по территории Монголии была отменена. Решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции и бубонной чумы в республике.

Ранее в Набережных Челнах состоялась презентация нового гоночного грузовика команды «КАМАЗ-мастер». Машина получила кабину нового поколения К5 и способна разгоняться до 165 км/ч. Дебют данной новинки состоялся в рамках ралли «Шелковый путь».