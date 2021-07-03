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Мясников назвал главные ошибки при измерении артериального давления

Ян Брацкий
18:06 03.07.2021
Давление нельзя измерять после физических нагрузок, в спешке и со скрещенными ногами.
Мясников назвал главные ошибки при измерении артериального давления
© Фото: Myriams-Fotos, Pixabay
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Главный врач московской больницы №71 и популярный телеведущий Александр Мясников назвал главные ошибки, которые люди совершают при самостоятельном измерении артериального давления.

По словам Мясникова, нельзя проводить измерения в спешке или после физических нагрузок. Результат будет некорректным. Кроме того, измерение давления поочередно на двух руках даст более объективную картину, чем измерения на одной руке, цитирует врача РИА Новости.

Важно помнить, отметил он, что правильная поза - очень важный аспект при проведении измерений. Спина пациента в момент процедуры должна быть прямой, а ноги не перекрещены. Неправильная постановка ног может повысить давление до дести миллиметров ртутного столба, отметил доктор.

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