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В ЛНР сообщили о размещении ВСУ тяжелого вооружения в Донбассе

Роман Захаров
18:57 03.07.2021
Были замечены шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 «Стрела-10», зенитный пушечно-ракетный комплекс 2К22 «Тунгуска», шесть противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», три буксируемые гаубицы Д-30А «Лягушка», девять противотанковых управляемых ракетных комплексов 9П148 «Конкурс» и 21 боевая бронированная машина.
В ЛНР сообщили о размещении ВСУ тяжелого вооружения в Донбассе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала размещение тяжелого вооружения ВСУ на железнодорожной станции подконтрольного официальному Киеву Рубежного в Донбассе. Об этом рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», - приводит РИА Новости его слова.

По словам Филипенко, были замечены шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 «Стрела-10», зенитный пушечно-ракетный комплекс 2К22 «Тунгуска», шесть противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», три буксируемые гаубицы Д-30А «Лягушка», девять противотанковых управляемых ракетных комплексов 9П148 «Конкурс» и 21 боевая бронированная машина. Он также рассказал, что бронетехника армии Украины была выявлена и возле подконтрольных Киеву Золотого-2 и Попасной.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили о гибели двух украинских военнослужащих во время инспектирования соблюдения режима прекращения огня. Инцидент произошел накануне в районе Павлополя.

Напомним, сейчас в Донбассе действуют меры по обеспечению перемирия. Они предполагают полное прекращение огня, отвод тяжелой бронетехники и личного состава от линии соприкосновения, запрет на размещение вооружений вблизи жилых кварталов и домов. 

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