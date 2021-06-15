В ДНР сообщили о подрыве украинских силовиков на собственных минах

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР сообщили о гибели двух украинских военнослужащих во время инспектирования соблюдения режима прекращения огня. Инцидент произошел накануне в районе Павлополя.

«По имеющейся у нас информации от источника в штабе оперативно тактической группировки "Восток", в районе Павлополя двое военнослужащих отклонились от установленного маршрута и подорвались на противопехотной мине», - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ДНР.

По данным Народной милиции, после этого с позиций ВСУ открыли минометный огонь. В ДНР полагают, что украинская сторона пыталась спровоцировать ответные действия, чтобы после сообщить о том, что подорвавшиеся силовики погибли в результате обстрела со стороны самопровозглашенной республики.

Сейчас в Донбассе действуют ранее принятые меры по обеспечению перемирия. Они предполагают полное прекращение огня, отвод тяжелой бронетехники и личного состава от линии соприкосновения, запрет на размещение вооружений вблизи жилых кварталов и домов. Однако, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе встают на сторону Украины и все чаще отходят от своего мандата. Отчеты миссии ОБСЕ, по его словам, становятся все более непонятными и менее информативными.