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Танки для подводной езды: как готовят экипажи бронемашин для форсирования рек

Антон Примачев
18:55 03.07.2021
Благодаря высокому уровню подготовки и конструктивным особенностям бронемашин, экипаж способен преодолеть под водой расстояние в один километр на глубине до пяти метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Одно из самых сложных упражнений для танкистов - подводное вождение, отрабатывали на учениях в Наро-Фоминске. Форсирование рек - важнейшая часть наступательных операций, а преодоление водной преграды на танке это элемент боевой подготовки, требующий постоянных тренировок. И связан он с определенным риском и высоким уровнем стресса для экипажа.

Водную преграду преодолевали на танках Т-72. Мощность его двигателя 840 лошадиных сил. Машина способна преодолевать ров шириной 2,5 метра, а благодаря огромной трубе танк может передвигаться под водой на глубине до пяти метров. Перед погружением танк несколько часов герметизируют. Когда работа завершена - экипаж надевает специальную экипировку. Запаса воздуха в ней танкисту хватит на два часа 40 минут. Предстоящее упражнение считается для механика-водителя самым сложным. Под водой нулевая видимость.

«Специальный прибор - гирокомпас. Вот по нему едешь. Вправо если ушел, чуть довернул», - объяснил командир танка Алексей Шукаев. 

Инженерные войска заранее исследовали дно реки. Но каким бы оно ни было - танк должен идти с минимальным маневрированием. Механику-водителю необходимо следить, чтобы обороты двигателя были стабильными. В противном случае машина под водой заглохнет.

Все время, пока танк находится в воде, за ним наблюдают ремонтно-эвакуационные команды. Если что-то вдруг пойдет не так, то они лебедкой вытянут боевую машину на сушу. Таким образом, гарантируется безопасность экипажа. У российских танкистов накоплен огромный опыт по форсированию рек. Первые шаги начались еще в 30-х годах прошлого века. Позже, во времена холодной войны, советские войска на учениях переправлялись через Неман, Эльбу и Днепр. Их знания новобранцам передают командиры.

«Прадед мой, дед - были танкистами. Все по моей родословье были танкистами. Родные были не против, наоборот - только "за", чтобы я связал свою жизнь с военной службой, и этим родом войск», - рассказал командир танкового взвода Дмитрий Расходчиков.

Под водой российские танкисты могут преодолеть  целый километр. Перед этим они проходят основательную подготовку. Занимаются в учебных классах и отрабатывают погружения в бассейне.

«Самое главное это психологическое состояние экипажа. Как они готовы к преодолению водной  преграды. Кто-то боится воды, кто-то просто замкнутого пространства. И мы пытаемся прийти к общему знаменателю, чтобы наша боевая готовность была на должном уровне. Как это положено», - заверил заместитель командира танковой роты.

Сегодня практически вся наша бронетехника способна передвигаться под водой или вплавь. Переброска Сухопутных войск таким образом может повлиять на исход любой боевой операции. Отрабатывать навыки подводного вождения на практике танкисты будут в течении всего лета.

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