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На танке из-под волн: мехводы ВВО продемонстрировали подводное вождение в Бурятии

Тимур Шерзад
11:09 30.06.2021
Экипажи преодолели преграду шириной более 100 метров и глубиной до пяти метров. Ехать в таких условиях можно только по приборам и командам по радиосвязи, не переключая передач, иначе есть вероятность застрять.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Танкисты соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, продемонстрировали мастерство вождения боевых машин под водой.

Экипажи преодолели преграду шириной более 100 метров и глубиной до пяти метров. Ехать в таких условиях можно только по приборам и командам по радиосвязи, не переключая передач, иначе есть вероятность застрять.

Для прохождения водной преграды танки Т-72Б оборудовали специальными воздуховодами, а экипажи использовали аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, необходимые при эвакуации экипажа в случае остановки техники.

Такая экипировка позволяет провести под водой до часа в случае нештатной ситуации. Также во время учений на полигоне дежурили медики и водолазы.

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