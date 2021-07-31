Президент ОКР оценил игру сборной РФ по волейболу против команды США

Во всех компонентах игры женская волейбольная сборная России превзошла соперниц - команду из США. Об этом заявил президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

«Замечательная игра, сегодня все получалось и в атаке, и на блоке. Во всех компонентах игры превзошли соперниц. Плей-офф - особый случай, на этой стадии практически все равны», - приводят его слова РИА Новости.

Также Поздняков сообщил, что верит в победу национальной команды.

Напомним, что россиянки обыграли американок на Олимпийских играх в Токио со счетом 3:0. Команда из России досрочно вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.

В завершающем, пятом, туре этапа группы россиянки сразятся со сборной Турции. Игра пройдет 2 августа, начало запланировано на 08:20 по московскому времени. Финальная часть женского турнира пройдет 8 августа - в заключительный день ОИ в Токио.