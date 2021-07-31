Российские волейболистки победили американок и вышли в плей-офф олимпийского турнира

Российским волейболисткам удалось одержать победу над сборной США в ходе четвертого матча группового этапа турнира на Олимпийских играх в Токио. Встреча двух команд была завершена со счетом 3-0 (25:20, 25:12, 25:19).

Напомним, что сборные ОКР и Штатов играют в группе B со спортсменками из Аргентины, Италии, Китая и Турции. В настоящее российская команда, на счету которой три победы, находится на втором месте. Волейболистки смогли набрать 8 очков, таким образом им гарантируется место в плей-офф.

В завершающем, пятом туре этапа группы россиянки сразятся со сборной Турции. Игра пройдет 2 августа, начало запланировано на 08:20 по московскому времени. Финальная часть женского турнира пройдет 8 августа - в заключительный день ОИ в Токио.