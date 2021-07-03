В Таджикистане объявили обязательную вакцинацию взрослого населения от COVID-19

Власти Таджикистана объявили об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции граждан старше 18 лет. Прививку будут ставить бесплатно. Все взрослое население должно явиться в медицинские учреждения, сообщили в республиканском оперштабе.

«Согласно решению штаба... вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет», - приводит «Интерфакс» сообщение республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19.

Обязательную вакцинацию, но для определенных групп граждан, ввели и некоторые регионы Российской Федерации. Привиться должны сотрудники работающие в области медицины и образования, услуг и транспорта, ЖКХ и социальной сфере.

С августа наличие сертификата о вакцинации станет одним из условий заселения в отели Краснодарского края. В Москве без прививки нельзя посетить кафе и рестораны, объявившие себя свободной от COVID-19 территорией.