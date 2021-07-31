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Американская гимнастка Байлз отказалась от участия еще в двух дисциплинах на ОИ

Иван Линдеманн
07:58 31.07.2021
Ее тренер объяснил, что снятие спортсменки связано с психологическими проблемами.
Американская гимнастка Байлз отказалась от участия еще в двух дисциплинах на ОИ
© Фото: Wang Lili, XinHua, Globallookpress
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз из США отказалась от участия еще в двух дисциплинах на Играх в Токио. Об этом сообщили в американской федерации спортивной гимнастики.

«После дополнительных консультаций с медработниками Симона Байлз решила отказаться от участия в финалах по опорному прыжку и брусьям», - сказано в сообщении в Twitter.

Решение об участии спортсменки в вольных упражнениях и упражнениях на бревне примут позднее.

Ранее лидер женской сборной США по спортивной гимнастике отказалась от участия в индивидуальном многоборье.  Ее тренер объяснил, что снятие спортсменки связано с психологическими проблемами. Они, по некоторым данным, были вызваны неудачей на прошедшем до этом командном многоборье.

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