Американская гимнастка Байлз отказалась от участия еще в двух дисциплинах на ОИ
Ее тренер объяснил, что снятие спортсменки связано с психологическими проблемами.
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз из США отказалась от участия еще в двух дисциплинах на Играх в Токио. Об этом сообщили в американской федерации спортивной гимнастики.
«После дополнительных консультаций с медработниками Симона Байлз решила отказаться от участия в финалах по опорному прыжку и брусьям», - сказано в сообщении в Twitter.
Решение об участии спортсменки в вольных упражнениях и упражнениях на бревне примут позднее.
Ранее лидер женской сборной США по спортивной гимнастике отказалась от участия в индивидуальном многоборье. Ее тренер объяснил, что снятие спортсменки связано с психологическими проблемами. Они, по некоторым данным, были вызваны неудачей на прошедшем до этом командном многоборье.