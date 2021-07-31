В стране и мире Вильфанд перечислил регионы с дефицитом осадков в августе Иван Линдеманн В таких регионах как Красноярский край, север Якутии, Забайкалье и Приморский край, наоборот, будет избыток осадков. © Фото: pixabay Читайте нас на: В августе в южной половине европейской части России ожидается дефицит осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. «Дефицит осадков прогнозируется в южной половине европейской территории России, собственно, на всей территории южнее Московской области, в южной половине Урала, на всем юге Сибирского федерального округа: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. В таких регионах как Красноярский край, север Якутии, Забайкалье и Приморский край, по прогнозу, наоборот, будет избыток осадков. Ранее Вильфанд предупредил, что август почти на всей территории России будет аномально теплым. Также он перечислил регионы, куда вновь придет аномальная жара. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика