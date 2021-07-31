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Вильфанд перечислил регионы с дефицитом осадков в августе

Иван Линдеманн
07:26 31.07.2021
В таких регионах как Красноярский край, север Якутии, Забайкалье и Приморский край, наоборот, будет избыток осадков.
Вильфанд перечислил регионы с дефицитом осадков в августе
© Фото: pixabay
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В августе в южной половине европейской части России ожидается дефицит осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

«Дефицит осадков прогнозируется в южной половине европейской территории России, собственно, на всей территории южнее Московской области, в южной половине Урала, на всем юге Сибирского федерального округа: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В таких регионах как Красноярский край, север Якутии, Забайкалье и Приморский край, по прогнозу, наоборот, будет избыток осадков.

Ранее Вильфанд предупредил, что август почти на всей территории России будет аномально теплым. Также он перечислил регионы, куда вновь придет аномальная жара.

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