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Российские волейболистки одержали первую победу на Олимпиаде в Токио

Роман Захаров
04:51 27.07.2021
Встреча с представительницами Аргентины завершилась со счетом 3:0 в пользу россиянок.
Российские волейболистки одержали первую победу на Олимпиаде в Токио
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Женская сборная России по волейболу победила команду из Аргентины во втором матче группового этапа олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:19, 25:15, 25:13) в пользу наших спортсменок.

Таким образом, в настоящий момент женская волейбольная сборная РФ после двух матчей имеет в активе одно поражение (в стартовом матче группового этапа россиянки со счетом 0-3 уступили итальянкам) и одну победу, благодаря чему набирает три очка. Аргентинки потерпели второе поражение кряду.

В третьем туре группового этапа наша сборная проведет встречу с командой Китая (начало - 29 июля в 10:25 мск). Аргентинки в тот же день сыграют с представительницами Италии.

Финальная часть женского турнира пройдет 8 августа - в заключительный день ОИ в Токио.

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