Смертельно опасный тренд: дерматолог объяснил угрозу «солнечных татуировок»

В Сети набирает популярность новый тренд – публикация фотографий с так называемыми «солнечными татуировками», которые наносятся во время загара при помощи специальных трафаретов. Дерматолог Станислав Арканников в беседе с радио Sputnik объяснил, чем грозит это увлечение.

По мнению эксперта, человек, который наносит себе «солнечную татуировку», рискует стать пациентом онколога. В худшем случае это может привести к меланоме.

Как отметил Арканников, для получения четкого рисунка и контраста между загоревшими и бледными участками кожи необходимо долго находиться на солнце очень долго. В этой ситуации люди, которые желают получить рисунок загара на коже, загорают в самые небезопасные для кожи часы – с десяти часов утра до семнадцати часов вечера, в период наивысшей солнечной активности. Кожа в этом случае стареет значительно быстрее.

«Если на участке кожи, на котором находится такая татуировка, окажется обычная родинка, под действием солнечных лучей она может переродиться в злокачественное новообразование. А это уже может закончиться летальным исходом», - добавил эксперт.

Ранее врач-педиатр Марина Мамаева рассказала о выработке витамина D, который, как принято считать, вырабатывается на солнце. Врач отметила, что это действительно так, однако необходимым условием является движение в процессе загара – простое лежание на солнцепеке не поможет выработке витамина D.