Вирусная преступность: почему в России участились случаи продаж поддельных справок о вакцинации от COVID-19

В России установлен новый рекорд по смертности от коронавируса - 679 летальных исходов за сутки. В оперативном штабе говорят, что с приходом индийского штамма симптомы COVID-19 изменились - потеря обоняния и вкуса встречается все реже, общую картину начала заболевания трудно отличить от обычной респираторно-вирусной инфекции.

В столице всех пациентов с ОРВИ обязали изолироваться до результатов теста. В армии, в рамках ревакцинации, которая стартовала накануне, только за июль повторно привьют 10 тысяч военнослужащих.

Тем временем фальшивые ковид-паспорта, медотводы, справки стали бизнесом, который расцвел за считанные недели пышным цветом. В Москве, Петербурге, Красноярске задерживают мошенников, что наживаются на людях, не желающих делать прививки. Например, в медцентре в Зеленограде оперативники нашли кипы поддельных справок.

Стоимость такой справки была 4 тысячи рублей, а за отдельную платы фамилию пациента обещали внести и в электронный реестр. Во многом из-за таких мошенников и людей, что предпочитают иметь дело с ними, а не с врачами, кривая заболеваемости коронавирусом продолжает ползти вверх.

В стране сегодня вновь было выявлено более 23 тысяч заболевших. В некоторых отделениях уже не хватает мест. Статистика по смертности тоже бьет рекорды.

В «красной зоне» - все больше молодых лиц. Новый индийский штамм - «Дельта» - не щадит никого. Он намного заразнее и опаснее своего предшественника.

«Наши пациенты помолодели, и на сегодняшний день в нашем госпитале получают лечение пациенты, которым меньше 45 лет. Они не прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Победить новую коронавирусную инфекцию мы можем только вакцинацией», - объяснил главврач центральной районной больницы города Долинск Валерий Шарыкин.

Но вакцинация по-прежнему идет медленно. Конечно, ситуация лучше, чем в начале месяца - тогда привито было 10% населения, сейчас 16%. Но для коллективного иммунитета нужно как минимум 60%. Именно поэтому власти и идут на жесткие ограничительные меры. Для работников сферы услуг, таксистов, курьеров, медиков, учителей вакцинация стала обязательной уже в 25 регионах РФ. В Москве вход в кафе, а в ближайшей перспективе и в театры и кинотеатры, доступен только для обладателей qr-кода, то есть тех, кто привился.

«Сегодня департаментом здравоохранения принял решение, что все больные с ОРВИ до отрицательного теста на ПЦР приравниваются к ковидным больным. Мы делаем все возможное для того, чтобы не объявлять локдаун. И так всеми нелюбимые qr-коды и система социального мониторинга - это вот то, что мы делаем для того, чтобы не допустить локдаун», - рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Локдаун, то есть тотальная самоизоляция, слишком сильный удар по экономике и по кошельку людей. Поэтому единственное, что сейчас может остановить COVID-19, это маски, перчатки, социальная дистанция и, конечно, вакцинация.

В России официально стартует ревакцинация. Те, кто прививался в первых рядах, должны сделать это повторно. Армия здесь, как и всегда, в авангарде. Ревакцинируют солдат и офицеров уже знакомым всем двухкомпонентным «Спутником V».

Уже в июле планируют повторно привить 10 тысяч военнослужащих. До конца года - ревакцинировать всю армию. В эпоху qr-кодов, без которых теперь на море нельзя, это не только полезно для здоровья, но еще и практично.

А в Челябинске объявили диспансеризацию для тех, кто перенес коронавирус. Это сделано для того, чтобы не пропустить побочные эффекты болезни.

«Это делается для того, чтобы у нас было понимание, произошли ли какие-то изменения в состоянии различных органов, систем после перенесенной коронавирусной инфекции. Новые обследования позволяют более прицельно оценить изменения органов дыхания, свертываемости крови, например, проверить нет ли сахарного диабета, который тоже часто провоцируется коронавирусной инфекцией», - сообщила главврач Челябинского областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

Вакцинация остается самой надежной защитой от COVID-19 и самым быстрым способом выработать коллективный иммунитет. Об этом не устают повторять врачи. Конечно, есть те, кому прививки противопоказаны по состоянию здоровья. Но им не стоит связываться с мошенниками. Можно просто прийти в поликлинику и оформить официальный медотвод.