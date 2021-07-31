В МОК допустили сохранение ограничений в отношении РФ на ОИ-2022 в Пекине

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс напомнил представителям СМИ о правилах поведения на объектах Олимпийских игр в Токио в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по Российской Федерации. При этом он подчеркнул, что решение CAS, скорее всего, будет распространено и на ОИ в Пекине, которые пройдут в 2022 году.

«Мы напоминаем о правилах комментаторам и прессе. Мы не можем запретить людям носить майки с надписями и так далее, однако существуют правила. В споре WADA (Всемирное антидопинговое агентство - прим. ред.) и ОКР (Олимпийский комитет России - прим. ред.) мы являлись заинтересованной стороной. WADA заявляло, что правила действуют, что допустимо и что недопустимо, что все должно соответствовать решению CAS. То, что мы делаем - это следование правилам. Трудно сделать это на всех объектах. Думаю, указания сохранятся на Пекин-2022. Все будет зависеть от указаний, сложно сказать, как это будет», - приводит РИА Новости ответ Адамса на вопрос иностранного журналиста, касающийся появления российских представителей СМИ на объектах Игр в Токио в одежде с символикой РФ.

CAS в декабре прошлого года обнародовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно документу, российские спортсмены были лишены права участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом России до 16 декабря 2022 года. При этом на ОИ в Токио нашим спортсменам разрешили использовать цвета национального флага на форме. WADA позже выразило разочарование в связи с решением CAS, однако приняло его.

Стоит отметить, что журналистам официально не запрещено носить одежду с символикой России.