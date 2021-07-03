В стране и мире В стратегии нацбезопасности говорится о тренировках армий ряда стран атаковать информационную инфраструктуру РФ Ян Брацкий В документе отмечается, что иностранные спецслужбы активизировались для проведения разведывательных операций в российском информационном пространстве. © Фото: dvidshub.net Читайте нас на: Армии ряда стран тренируются выводить из строя объекты критической информационной инфраструктуры в России. Об этом говорится в утвержденной президентом Владимиром Путиным стратегией национальной безопасности. «Активизируется деятельность специальных служб иностранных государств по проведению разведывательных и иных операций в российском информационном пространстве. Вооруженные силы таких государств отрабатывают действия по выведению из строя объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», - говорится в документе. Отмечается, что в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, распространяется недостоверная информация, в том числе заведомо ложные сообщения о готовящихся террористических актах. Недоброжелатели пользуются анонимностью, которая обеспечивается современными информационно-коммуникационными технологиями, говорится в стратегии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика