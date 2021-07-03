Путин утвердил стратегию национальной безопасности России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил стратегию национальной безопасности страны.
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Путин утвердил стратегию национальной безопасности России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил стратегию национальной безопасности страны.
В ДPУГИХ CMИ
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