В стране и мире Сокращение использования доллара вошло в Стратегию национальной безопасности России Роман Захаров На официальном портале правовой информации опубликован реестр задач, выполнение которых необходимо для достижения российской экономической безопасности. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Сокращение использования доллара США во внешнеэкономической деятельности является одним из путей обеспечения экономической безопасности России. Об этом говорится в утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным Стратегии национальной безопасности страны. «Сокращение использования доллара США при осуществлении внешнеэкономической деятельности», - сказано в реестре задач, выполнение которых необходимо для достижения российской экономической безопасности. Список приводится в стратегии, обнародованной на официальном портале правовой информации. Ранее директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев сообщил, что российские компании получат стимул для отказа от доллара. Он подчеркнул, необходима большая и всеобъемлющая работа, чтобы перенаправить всю экономику дальше от американской валюты, однако в дальнейшем это, по мнению специалиста, позволит избежать санкций, а также сделает мир «на самом деле более демократичным». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика