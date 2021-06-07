У российских компаний появится стимул отказаться от доллара

Российские компании получат стимул для отказа от доллара. Об этом сообщил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

«Наша цель, такая, может быть, первая, - сделать Россию такой евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро, и я думаю, что у нас для этого есть все основания», - отметил Тимофеев.

Он пояснил, что это будет касаться как ликвидности, так и валютного обмена, и так далее. Однако для этого всего необходимы стимулы.

«Поэтому мы поддерживаем предложения, которые здесь есть, о задействовании таких стимулов, о разработке таких стимулов. Они могут быть разные, но мы, находясь в рыночной экономике, не можем приказать: перестаньте пользоваться долларами», - заметил Тимофеев.

Он подчеркнул, что необходима большая и всеобъемлющая работа, чтобы перенаправить всю экономику дальше от доллара. Это, как отмечается, позволит избежать санкций, а также сделает мир «на самом деле более демократичным».

На сегодняшний день, по словам Тимофеева, в валютном обмене на Московской бирже на доллар приходится 80%, в то время как евро занимает менее 20%, а юань и другие валюты и вовсе являются неликвидными.