Американка Симона Байлз отказалась участвовать в двух финалах Игр в Токио

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отказалась участвовать в соревнованиях в опорном прыжке и разновысоких брусьях на Олимпиаде в Токио. Об этом в Twitter сообщила Федерация спортивной гимнастики США.

«После дополнительных консультаций с медицинским персоналом Симона Байлз решила отказаться от участия в финалах соревнований по опорному прыжку и на разновысоких брусьях», — говорится в сообщении.

В федерации добавили, что Байлз будет проходить ежедневную оценку здоровья для того, чтобы принять решение об участии в соревнованиях по вольным упражнениям и на бревне.

Ранее лидер женской сборной США по спортивной гимнастике отказалась участвовать в командном и индивидуальном многоборье. В федерации пояснили, что спортсменка решила «сфокусироваться на своем психологическом здоровье».