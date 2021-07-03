Стратегия нацбезопасности: размещение ракет США в Европе и АТР несет угрозу стратегической стабильности

Последовательная политика официального Вашингтона по выходу из международных документов в области контроля над вооружениями создает угрозу мировой стабильности и безопасности. Об этом говорится в утвержденной президентом Владимиром Путиным стратегии национальной безопасности. Действия США происходят на фоне развития потенциала их глобальной противоракетной системы.

«Планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности», - говорится в стратегии.

Кроме того, продолжается эскалация напряженности в зонах вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве, в странах Ближнего Востока, в Северной Африке, в Афганистане и на Корейском полуострове. Ослабление систем глобальной и региональной безопасности создает почву для распространения международного терроризма, говорится в стратегии.