Миротворцы РФ провели интерактивный урок в школьном лагере Аскеранского района Нагорного Карабаха

Российские миротворцы провели интерактивный урок в школьном лагере Аскеранского района Нагорного Карабаха. Наши военнослужащие рассказали об истории создания и задачах миротворческого контингента, предупредили детей об опасности нахождения в районах, где шли боевые действия, из-за большого количества там неразорвавшихся боеприпасов.

Саперы показали, как работает миноискатель и дали примерить ребятам экипировку. Также рассказали о способах оказания первой медицинской помощи.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и боевых действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.