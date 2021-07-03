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Стратегия нацбезопасности: «вестернизация» культуры грозит утратой суверенитета

Ян Брацкий
14:50 03.07.2021
В стратегии отмечается, что в последнее время участились попытки фальсифицировать мировую и российскую историю.
Стратегия нацбезопасности: «вестернизация» культуры грозит утратой суверенитета
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры усиливают угрозу утраты Россией культурного суверенитета. Об этом говорится в стратегии национальной безопасности, которую утвердил глава государства Владимир Путин.

 «Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета», - говорится в документе.

В стратегии отмечается, что в последнее время участились попытки фальсифицировать мировую и российскую историю, ради целенаправленного искажения исторической правды и уничтожения памяти. Помимо этого, различные недоброжелатели не оставляют попыток разжечь на территории страны межнациональные и межконфессиональные конфликты. Таким образом, они намереваются ослабить государствообразующий народ, отмечено в документе.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на  официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания. 

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