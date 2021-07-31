Назван способ распознать фальшивые деньги с помощью телефона

В наше время многие предпочитают оплачивать покупки безналичным способом. Бумажные деньги постепенно уходят в прошлое, а их использование в быту с каждым днем становится все реже, из-за чего люди порой просто забывают, как выглядят купюры и какие степени защиты они имеют, чем, разумеется, пользуются мошенники, внедряющие в оборот фальшивки. Однако, не нужно отчаиваться, ведь технологии в XXI веке развиваются так быстро, что за ними не угнаться никаким жуликам, и уже сейчас любой желающий может скачать на свой мобильный специальные приложения, позволяющие определить подлинность банкнот. О том, что это за приложения и как они функционируют, в беседе с агентством «Прайм» рассказала специалист по тестированию популярного мессенджера Анастасия Ильичева.

«Так, в России успешно используется приложение Центробанка “Банкноты Банка России”. Оно не определяет подлинность купюры автоматически с помощью камеры, но дает список признаков и указывает на то, что нужно проверить», - объяснила эксперт.

По ее словам, пользователь этого сервиса может самостоятельно проверить банкноту на подлинность через интерфейс программы.

Также специалист упомянула, что существуют приложения, способные проверять купюры при помощи камеры мобильного телефона, отметив, что такие сервисы могут довольно точно определить подлинность денег.

Ранее сообщалось, что мошенники в России научились обманывать банкоматы, используя купюры «банка приколов». Впрочем, жертвами таких злоумышленников становятся, как правило, простые граждане, которые не удосуживаются проверять подлинность денег, выданных банковским терминалом.