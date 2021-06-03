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Несмешной розыгрыш: как мошенники научились обманывать банкоматы

Алексей Дегтярев
Олеся Степакова
07:58 03.06.2021
Злоумышленники вносят в банкомат купюры «банка приколов», а позже пытаются обналичить их.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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В России участились случаи нового вида мошенничества – злоумышленники вносят в банкоматы купюры «банка приколов», а потом пытаются обналичить их. Так, житель Смоленска поместил в банкомат фальшивые купюры почти на 5 миллионов рублей. Жертвой такого же мошенника, но уже в Петербурге, стала хозяйка приюта для животных.

«Сняла в районе 50 тысяч рублей. И когда я отдала тут же зарплату сотрудникам, мне прямо вот из рук в руки сотрудник передал купюру, которая не соответствовала внешнему виду, конечно. Если бы она сверху была, или единственная, я бы заметила. Но когда она оказывается в пачке, ты не замечаешь», –рассказала руководитель приюта для собак Алена Филянина.

Теперь девушка так и ходит с этой купюрой в кармане. В банке ее обратно не приняли, в полиции дело не завели. Нет состава преступления, так как сувенирная продукция – не подделка. Этим и пользуются мошенники, потому что мало кто проверяет подлинность денег, полученных из банкомата.

«Есть надпись “билет банка приколов” или “билет на балет”, или какие-то другие надписи. Эти банкноты специальным образом дорабатываются. К сожалению, у нас еще есть те банкоматы, которые были куплены очень давно, и банки еще не все их заменили. Но банкоматы, которые соответствуют стандартам банка России, конечно же, такие подделки не примут», – уточнил заместитель директора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

В том случае, если человек получил из банкомата фальшивую купюру, то он должен доказать, что получил он ее именно из этого банкомата. К сожалению, большинство из менеджеров банков к ситуации с фальшивыми купюрами из «банка приколов» оказались не готовы, и, действительно, не знают, что делать. И подобных историй в последнее время становится все больше и больше. Клиенты оставляют сотни гневных комментариев на банковских сайтах. Однако, стоит заметить, что новые банкоматы мошенники пока не могут обмануть.

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