Стратегия нацбезопасности: РФ доказала всему миру способность противостоять санкционному давлению
В документе также говорится о том, что работа по снижению зависимости от импорта в ключевых отраслях экономики продолжается.
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Россия продемонстрировала миру устойчивость, а также доказала способность противостоять санкционному давлению. Об этом сказано в утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным Стратегии нацбезопасности России.
«РФ продемонстрировала всему миру свою экономическую устойчивость и доказала способность противостоять внешнему санкционному давлению», - говорится в документе.
Также подчеркивается, что работа по снижению зависимости от импорта в ключевых отраслях экономики продолжается.
Напомним, Стратегия нацбезопасности РФ является базовым документом стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России.