В стране и мире Стратегия нацбезопасности: РФ доказала всему миру способность противостоять санкционному давлению Виктория Ивашечкина В документе также говорится о том, что работа по снижению зависимости от импорта в ключевых отраслях экономики продолжается. © Фото: Комсомольская правда, Global Look Press Читайте нас на: Россия продемонстрировала миру устойчивость, а также доказала способность противостоять санкционному давлению. Об этом сказано в утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным Стратегии нацбезопасности России. «РФ продемонстрировала всему миру свою экономическую устойчивость и доказала способность противостоять внешнему санкционному давлению», - говорится в документе. Также подчеркивается, что работа по снижению зависимости от импорта в ключевых отраслях экономики продолжается. Напомним, Стратегия нацбезопасности РФ является базовым документом стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика