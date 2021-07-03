Производство вакцин признали способом достижения экономической безопасности РФ
Такое положение содержится в обновленной стратегии национальной безопасности.
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Производство отечественных вакцин является способом достижения экономической безопасности России. Об этом говорится в стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом страны Владимиром Путиным.
«Достижение целей обеспечения экономической безопасности Российской Федерации осуществляется путем решения следующих задач... Создание и производство отечественных вакцин от актуальных инфекционных заболеваний», - говорится в документе.
Путин утвердил обновленную стратегию национальной безопасности указом от 2 июля 2021 года.