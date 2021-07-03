В РФ опровергли информацию об отказе в помощи тонущему в Черном море судну Украины

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко рассказал, что заявление украинской стороны об отказе в РФ помочь судну Украины, терпящему бедствие в Черном море, не является правдой. Подчеркивается, что сигнал SOS был своевременно принят.

«Мы не комментируем ничьи заявления, а говорим о том, как было дело по нашим документам. Наш корабль Черноморского флота зафиксировал сигнал SOS, связался с нашим оперативным дежурным с предложением оказания помощи», - сказал Кравченко.

Он также отметил, что после того, как украинская сторона подтвердила получение сигнала бедствия и начала спасательную операцию, российским суднам был дан отбой, передает РИА Новости.

Ранее главное управление разведки минобороны Украины заявило, что российские корабли не приближались к рыболовецкому судну, у которого отказал двигатель.

Некоторое время назад сообщалось, что украинское судно, которое подало сигнал бедствия в Черном море, буксируют в порт Очакова.