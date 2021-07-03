Подавшее сигнал бедствия в Черном море украинское судно буксируют в порт Очакова

Украинское судно, которое подало сигнал бедствия в Черном море, буксируют в порт Очакова.

Ранее сообщалось, что Украина направила буксир в район нахождения терпящего бедствие рыболовецкого судна.

При этом пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко рассказал, что угрозы жизни экипажа и экологии нет. Также подчеркивалось, что на украинском судне находятся четыре человека.

«Находимся на связи с украинской стороной. Сейчас подходит буксир из Очакова, направленный по заказу судовладельца. Они занимаются этим вопросом», - отметил Кравченко, передает РИА Новости.

Уточнялось, что украинское рыболовецкое судно из Одессы в 50 милях от Очакова в зоне ответственности Украины потеряла ход, у них сломался главный двигатель.