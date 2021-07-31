СМИ: Минздрав будет автоматически слать справки о здоровье водителей в МВД
Российским водителям больше не нужно будет предоставлять справки о состоянии здоровья в ГИБДД, так как их автоматически будет передавать Минздрав. Соответствующие поправки подготовлены к закону «О безопасности дорожного движения», сообщает «Коммерсантъ».
Если на плановом медосмотре врач обнаружит у человека серьезное заболевание, несовместимое с управлением авто, то действие его водительского удостоверения будет временно приостановлено. Водителя же направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту.
Если диагноз не подтвердится, то по электронному заключению от клиники ГИБДД права «разблокирует». В ином случае действие документа будет аннулировано автоматически.
Предполагается, что нововведения вступит в силу в марте 2022 года.
Перечень болезней, при которых нельзя иметь водительские права, утвержден постановлением правительства №1604. В него, в частности, входят серьезные проблемы со зрением, нефункциональность конечностей, алкоголизм и наркомания.
Ранее сообщалось, что МВД России прорабатывает вопрос о начале использования экспресс-тестов, с помощью которых можно оперативно выявлять пьяных водителей.