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СМИ: Минздрав будет автоматически слать справки о здоровье водителей в МВД

Анна Касаткина
03:41 31.07.2021
Если на плановом медосмотре врач обнаружит у человека серьезное заболевание, то действие его водительского удостоверения будет временно приостановлено.
СМИ: Минздрав будет автоматически слать справки о здоровье водителей в МВД
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Российским водителям больше не нужно будет предоставлять справки о состоянии здоровья в ГИБДД, так как их автоматически будет передавать Минздрав. Соответствующие поправки подготовлены к закону «О безопасности дорожного движения», сообщает «Коммерсантъ».

Если на плановом медосмотре врач обнаружит у человека серьезное заболевание, несовместимое с управлением авто, то действие его водительского удостоверения будет временно приостановлено. Водителя же направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту.

Если диагноз не подтвердится, то по электронному заключению от клиники ГИБДД права «разблокирует». В ином случае действие документа будет аннулировано автоматически.

Предполагается, что нововведения вступит в силу в марте 2022 года.

Перечень болезней, при которых нельзя иметь водительские права, утвержден постановлением правительства №1604. В него, в частности, входят серьезные проблемы со зрением, нефункциональность конечностей, алкоголизм и наркомания.

Ранее сообщалось, что МВД России прорабатывает вопрос о начале использования экспресс-тестов, с помощью которых можно оперативно выявлять пьяных водителей.

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