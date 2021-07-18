В МВД занялись проработкой вопроса о внедрении экспресс-тестов на алкоголь

МВД РФ прорабатывает вопрос о начале использования экспресс-тестов, с помощью которых можно оперативно выявлять пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Предполагается, что применение таких тестов позволит предотвратить риск возникновения конфликтных ситуаций и исключить субъективизм. Кроме того, будет сокращено время общения между сотрудниками полиции и водителями.

Водители могут отказаться от освидетельствования на алкогольное опьянение или не согласиться с результатами, а также при наличии достаточных оснований имеют право полагать, что результаты теста были ошибочны. В таких случаях водитель отправляется на медицинское освидетельствование.

Ранее стало известно, что в России заработает система «Паутина», при помощи которой сотрудники полиции будут разыскивать угнанный автотранспорт. Соответствующий сервис разработан МВД РФ и до конца года будет внедрен в подразделения по всей России. Его задача - не только найти угнанный автомобиль, но и пресечь правонарушение, выявить транспортное средство участника ДТП, который скрылся с места происшествия.